عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية.. والحصيلة تبلغ 8875

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مساء أمس، السبت، وحتى صباح اليوم، الأحد، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شئون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، إن حملة الاعتقالات توزعت على محافظات بيت لحم، ورام الله، ونابلس، والخليل، وجنين، والقدس، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأضاف البيان أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، ارتفعت إلى أكثر من (8875)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة “العقاب الجماعي” التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين، في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.

وسائل الإعلام الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالات لضفة الغربية نادي الأسير الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

كنت معانا ومخدتهاش.. ناقد رياضي يسخر من إمام عاشور

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

ملابس فاضحة.. تفاصيل صادمة في جرائم البلوجر هدير عبد الرازق تعاقب عليها بالحبس

بعد عملية التكميم.. شيماء سيف تثير الجدل بصورها قبل وبعد خسارة الوزن|شاهد

ترشيحاتنا

سويلم يتابع خطة عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية

محامي سائق ميكروباص معدية أبو غالب يتقدم بطلب عاجل للنيابة العامة.. صورة

صاحب العمر.. القصة وراء تقبيل علاء مرسي يد محمد هنيدي|فيديو جراف

خطفت الأنظار فى يوم تخرجها.. الطفلة جنا عمرو صارت شابة بملامح مختلفة

وفد برلماني يُوصي وزارة التنمية المحلية بحصر كافة المجـ.ـازر بمختلف المحافظات

جهود الدولة المصرية في ملف الزراعة وتحقيق التنمية.. متحدث الوزارة يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

حقيقة ولاخيال.. صور شيماء سيف تثير السوشيال ميديا بعد إنقاص وزنها

رفقة أصدقائها.. أسماء جلال تستعرض جمالها

مقاوم طبيعي للسرطان.. سلامة الغذاء تكشف عن أقوى مضاد حيوي على سطح الأرض

فيديو

موعد وشروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. سكن لكل المصريين

التراجع مستمر .. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

القبض على فنانة شهيرة في هولندا بتهمة حيازة المخدرات.. فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-