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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عن الهوية المصرية.. ملتقى شباب أهل مصر يواصل فعالياته بسانت كاترين

صدى البلد

جولة جديدة من الورش الفنية والحرفية، شهدها النادي الاجتماعي بسانت كاترين، خلال اليوم الثالث للأسبوع الثقافي السابع عشر لشباب المحافظات الحدودية المشاركين بمشروع "أهل مصر".

جاءت البداية مع ورشة الطرق على النحاس للمدرب يوسف جلال وتضمنت تصميم لوحات تعكس الهوية المصرية والتراث السيناوي، منها لوحة "الراعي، الساقي، الخبز السيناوي، دير سانت كاترين، والقهوة السيناوية"، وذلك بعد تعريف المتدربين بكيفية تلميع النحاس لعمل النقش البارز.

كما شهدت ورشة الرسم على الصدف للمدرب جلال عبد الخالق تدريب الشباب على تصميم أعمال مرتبطة بالبيئة البدوية ومنها لوحة لسيدة تسحب الماء من البئر، باستخدام النقش البارز.

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أنشطة متنوعة

 

وتواصلت الفعاليات مع الورش الحرفية، وقامت المدربة شيرين عفيفي خلال ورشة الحلي بتدريب المشاركين على تنفيذ قلادات بتصميمات مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة باستخدام الخرز الكسر.

ونفذ المتدربون خلال ورشة الخيامية للمدرب عماد عاشور، خداديات تحمل تصميم لزهرة اللوتس بألوان زاهية.

وفي ورشة الديكوباج، قامت المدربة مها محب بتعريف الشباب بالتقنيات المختلفة لهذا الفن، واستخداماته المتعددة لتنفيذ بعض الأدوات المنزلية أو تصميم لوحات فنية وتجديد الأثاث القديم وتقديمه بصورة أفضل.

وبدورها عرّفت المدربة أسماء خميس المتدربين بطريقة عمل الحزام، بجانب تدريبات على كيفية قص الجلد تمهيدا لتصميم حقائب وحافظات نقود، مع التعريف بطريقة تركيب الإكسسوارات، والغرز المستخدمة في خياطة ما يعرف بالجلد الكواري المصنوع من جلود الحيوانات.

قالت آلاء حسن، متدربة من محافظة الوادى الجديد: تعرفت خلال الورشة على أنواع الجلود والأدوات، والغرز المستخدمة في الخياطة منها الضفيرة والسراجة ورجل الغراب، بالإضافة إلى طرق تصميم حقيبة وحزام وحافظة نقود.

وأوضح المدرب نادر حسن خلال ورشة الرزين طريقة استخدام الأحجار والاكسسوارات لتزيين العمل الفني.

ونفذ فريق ورشة الأركيت مجموعة من الأشكال الديكورية كوحدات الإضاءة والأرفف الحائطية وغيرها من الأدوات المنزلية مع المدرب أيمن السعدني.

من ناحية أخرى قام د. محمد غالب خلال ورش الرسوم المتحركة، بتدريب المشاركين على كيفية تحريك المشهد وفقا للسيناريو والمقطع الصوتي المستخدم، مع مراعاة العنصر الزمني، والإضاءة.

ووجّه منصور حميد - متدرب من محافظة شمال سيناء، الشكر لفريق عمل الملتقى، لإتاحة الفرصة له بالمشاركة والتعرف على ثقافات وعادات غيره من الزملاء من المحافظات الأخرى وتجمعهم فكرة العمل بروح الفريق، مشيرا إلى أنه تعلم الكثير خلال فترة وجيزة، الأمر الذي مكّنه من تصميم عناصر متنوعة بالصلصال، إلى جانب تعلم تقنيات المونتاج.

وفي ورشة التصوير الفوتوغرافي عرّف د. محمد إسماعيل الشباب بقواعد التصوير الفوتوغرافي، وأنواع الإضاءة وكيفية استخدامها.

وتابع المدربان حسن خليل، وأحمد راضي، خلال ورشة الأداء المسرحي، تدريب الشباب على أساسيات الحركة على خشبة المسرح.

واختتم اليوم مع ورشة كتابة القصة، ناقشت خلالها الكاتبة عزة رياض مجموعة من الأعمال الأدبية للمتدربين، مع التعريف بأسس الإلقاء وكيفية كتابة قصة بطريقة إبداعية.

حضر الفعاليات د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمدير التنفيذي للملتقى.

الملتقى السابع عشر لشباب المحافظات الحدودية" تقيمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء.

وتشهد الفعاليات المنعقدة حتى 2 أغسطس المقبل، عددا من الجولات والزيارات الميدانية لأهم معالم مدينة سانت کاترین، بجانب دوري ثقافي ورياضي، بمشاركة 110 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان ومطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر وشباب من القاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

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