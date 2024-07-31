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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على أحداث الحلقة 37 من مسلسل مفترق طرق

مفترق طرق
مفترق طرق

أذيعت الحلقة  37 من مسلسل “مفترق طرق” في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، على منصة شاهد vip.

 

وجاءت أحداث الحلقة 37 مليئة بالأحداث  حيث طلبت أميرة “ هند صبري ” من يحيي “ إياد نصار ” عدم اشراكها معه في أي قضايا ، والابتعاد عن بعضهما خلال الفترة القادمة حيث يكون التعامل في أضيق الحدود . 

 

فيما طبلت هنا “ نهي عابدين ” من أميرة تولي قضية حبيبها لكشف الحقيقة حول قيام الممثل الشهير بمحاولة قتله. 

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أبطال وقصة مسلسل مفترق طرق

 

يشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم إياد نصار وجومانا مراد وماجد المصري وهدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين.

 

تدور أحداث المسلسل حول أميرة التي تفاجأت بعد مضي 15 عاماً من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء، وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلة نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأساً على عقب.

أعمال هند صبري

من ناحية أخرى، تنتظر هند صبري عرض مسلسلها الجديد "البحث عن علا 2”.

المسلسل من بطولة "سوسن بدر" و"هاني عادل" و"ندى موسى" و"محمود الليثي" و"آيسل رمزي" و"عمر شريف" و"ياسمينا العبد" و"طارق الإبياري"، المعروف بلعبه دور شقيق "علا" في مسلسل "عايزة أتجوز".

تجد "علا" نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد.

المسلسل من إخراج "هادي الباجوري"، وتوّلت "هند صبري" و"أمين المصري" الإنتاج التنفيذي، ومن المقرر بدء عرضه على نتفليكس في وقت لاحق من العام الحالي.

 

 

مفترق طرق ماجد المصري هند صبري منصة شاهد منصة شاهد vip مسلسل مفترق طرق

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