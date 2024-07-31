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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مرسى مطروح.. أجواء فيروزية ساحرة بالشواطئ والزوار يستمتعون

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح

تستقبل شواطئ مرسى مطروح زائريها ومحبيها رواد الشواطئ الآمنة التي تعمل طوال موسم الصيف ولا تتأثر بحالة عدم استقرار البحر وسط أجواء فيروزية ساحرة يستمتعون بمياها ورمالها البيضاء الناعمة بشواطئ " روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام " ، مع الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ ، بمتابعة من فرق الانقاذ التي تتواجد بالشواطئ العامة ، منوهاً عن عدم ممارسة السباحة في مزارات كليوباترا والغرام .

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وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ، عن تأهب جميع الأجهزة بالمدينة ورؤساء الشواطئ للطقس الغير مستقر طبقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية ، بعدم ممارسة السباحة في حالة تغير البحر والتي قد تصل للغلق للطرق المؤدية لجميع الشواطئ المفتوحة ، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن قسم التوعية بالعلاقات العامة مع رؤساء الشواطئ المفتوحة بمجلس المدينة يتابعون حالة البحر والطقس لتوعية رواد الشواطئ في حالة وجود أمواج عالية وسحب وتيارات ، يتم الاعلان عن عدم ممارسة السباحة فورا واطلاق التحذيرات للمصطافين .

وأشار رئيس المدينة الي أن لجنة الشواطئ حددت أسعار الشماسي بصيف 2024 ، والتي تشمل شمسية و4 كراسي وترابيزة بــ 150 جنيها بالشواطئ العامة وتنشر بكل شاطئ لوحات ارشادية بها أرقام رؤساء الشواطئ ، وغرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة لتلقي البلاغات وشكاوي المصطافين ، وتم نشر اللوحات والإعلان عنها علي الصفحة الرسمية للمدينة.

 

وناشد مدينة مرسى مطروح الزائرين وضيوفنا الكرام بالإبلاغ الفورى فى حالة التلاعب فى الأسعار علي ارقام 046933158 و 0464935266 ، بالإضافة إلي نشر اللوحات الإرشادية علي جميع الشواطئ العامة لتلقي الشكاوى والبلاغات.

 

كان  رئيس مدينة مرسى مطروح قد تابع فى وقت سابق  موقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر الممولة من صندوق وزارة التنمية المحلية للمستفيدين ، من خلال المرور الميداني لمديرة تنمية القرية بمجلس المدينة وأعضاء الإدارة علي أرض الواقع للمشروعات التي تم تنفيذها وهي" تربية أغنام - صناعة واصلاح أحذية - بيع مواد غذائية " وأسفرت المعاينة أن المشروعات تم تنفيذها ونجاح جميع المشروعات.

 

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن المشروعات الصغيرة متناهية الصغر الممولة من صندوق وزارة التنمية المحلية تهدف إلي توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة من خلال اقامة مشروعات وهي " تربيه أغنام - دواجن - خياطة وتفصيل - مشغولات يدوية - ادوات مكتبية - بيع مواد غذائية - بيع وإصلاح أحذية - بيع ملابس مفروشات - تروسيكلات ... الخ " .

واشار أن مشروعات صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة ، تتميز بدورها لتحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها وتحسين مستوى المعيشة من الشباب والمرأة المعيلة للمساهمة في القضاء على البطالة.

وأعلن رئيس المدينة عن شروط الحصول علي قرض من ادارة تنمية القرية بمدينة مرسي مطروح الممول من صندوق وزارة التنمية المحلية الذي يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطني .

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح
شواطئ مطروح
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