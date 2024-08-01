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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فلكلور الثغر.. قصور الثقافة تدشن أولى الحفلات الصيفية ببورسعيد

صدى البلد

بباقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري، دشنت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، أولى الحفلات الصيفية بمحافظة بورسعيد، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحيا الحفل فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد، قدمت خلاله مجموعة من الرقصات الفلكلورية استهلتها ببنات بحري، والزفة الإسكندراني، وفقرة التنورة المميزة.

وتواصلت الفعاليات المقامة على مسرح قصر ثقافة بورسعيد مع تابلوه الملاية اللف، الفلاحي، الإسكندراني، وحلاوة شمسنا إهداء للفنان الراحل محمود رضا، واختتم اليوم مع استعراض "تحيا مصر" وسط تفاعل كبير من الجمهور البورسعيدي.

فرقة الحرية للفنون الشعبية تأسست عام 1998 بمحافظة الإسكندرية، وتضم 35 عضوا من طلبة الجامعات ما بين راقصين وراقصات وموسيقيين، شاركت في العديد من المهرجانات العالمية والمحلية، وحازت على الكثير من الجوائز.

العروض الفنية بالحفلات الصيفية تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان المالكي.

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة مكثفة خلال الفترة الأخيرة ومنها المشاركة الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، بجانب الاستعداد انطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات والعروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي، والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها من الفعاليات.

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