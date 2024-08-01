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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

ماسك القدمين باستخدام
ماسك القدمين باستخدام الخلطات الطبيعية

توجد بعض الوصفات الطبيعية للحصول على أقدام ناعمة وحريرية دون الحاجة إلى زيارة صالون التجميل.

 

منها:

ماسك القدمين باستخدام الخلطات الطبيعية

ماسك القدمين باستخدام الخلطات الطبيعية

اخلطي ملعقتين من السكر الأبيض مع ملعقة من زيت اللوز أو زيت جوز الهند، واستخدميها كماسك لتقشير القدمين.

امزجي ملعقتين من الخميرة البيضاء مع ملعقة من عصير الليمون وقليل من الماء، واستخدمي هذه الخليطة كماسك.
اخلطي ملعقتين من الشوفان المطحون مع ملعقة من العسل والقليل من الماء واستخدميها كماسك.

حمام القدمين بالبخار

ضعي قدميك في وعاء به ماء ساخن لمدة 10-15 دقيقة، ثم استخدمي فرشاة ناعمة لتنعيم القدمين.
أضيفي إلى الماء الساخن بعض الأعشاب الطبيعية مثل الزعتر أو البابونج لمزيد من الترطيب.

تقشير القدمين باستخدام الزبدة أو الجلسرين

ماسك القدمين باستخدام الخلطات الطبيعية

دلكي القدمين بزبدة الكاكاو أو الجلسرين قبل النوم واتركيها طوال الليل.
في الصباح، اغسلي القدمين بالماء الدافئ والصابون الطبيعي.

استخدام فرشاة القدمين

استخدمي فرشاة خشنة لتقشير الجلد الميت على القدمين بحركات دائرية.
كرري هذه العملية مرتين أسبوعيًا للحصول على أقدام ناعمة.

جرّبي هذه الوصفات الطبيعية واستمتعي بأقدام ناعمة وحريرية دون الحاجة إلى صالون التجميل!

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