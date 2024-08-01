تعيين 7 مهندسين زراعيين و7 أطباء بيطريين بالجمعية المركزية بمطروح

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للجمعية المركزية بمطروح، بتعيين 7 مهندس زراعيين و7 أطباء بيطريين لسد العجز فى الأيدى العاملة على أن يكون الإعلان بدءا من الأسبوع القادم.

كما وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال زيارته صباح اليوم الخميس لمحافظة مطروح لبحوث الصحراء بتطوير المعمل البيطري ووحدة تلقيح صناعي ودعمهم بالأجهزة الطبية الحديثة وافتتاحه في ديسمبر 2024 مؤكدا علي استمرار التطوير .

و أكد على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) ومساهماته الجادة في النهوض بقطاع الزراعة المصرية من خلال تمويله لعدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة، لافتا الى أهمية تخصيص تمويل أحد هذه المشروعات لمحافظة مطروح، بإعتبارها البوابة الغربية لمصر، من خلال مركز بحوث الصحراء وبالتنسيق والتعاون مع محافظة مطروح.

حضر الجولة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بوالدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور نعيم مصيلحي المنسق الوطني لمشروع برايد والمهندس محمود الامير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح. والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة في مطروح والدكتور عبدالمجيد ابوشادى مدير مديرية الطب البيطري بمطروح وبعض قيادات الوزارة والمحافظة.

وزير الزراعة خلال زيارته لمطروح