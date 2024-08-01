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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

600 ألف جنيه للصلح.. ماذا ينتظر أحمد صلاح حسني بعد حادث الموظف؟

صدى البلد

شهدت الأيام الأخيرة تطورات في قضية الفنان أحمد صلاح، الذي وجد نفسه في موقف محرج بعد تورطه في حادث إتلاف سيارة أحد الأشخاص، وبعد الحادث ظهرت محاولات من قبل أحمد صلاح لحل الأزمة بشكل ودي وتجنب التصعيد القانوني.

 قدم الفنان عرضًا ماليًا لصاحب السيارة المتضررة، يبلغ قدره 600 ألف جنيه، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بمركبته، في محاولة للوصول إلى تسوية ودية وإنهاء القضية دون اللجوء إلى القضاء، ولكن الأمور لم تكن بهذه السهولة، حيث أصر صاحب السيارة على اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة القضية في المحاكم، مما زاد من تعقيد الوضع بالنسبة للفنان أحمد صلاح.

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تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث إلى أن أجهزة أمن القاهرة تلقت بلاغاً في يناير الماضي بوقوع حادث سير على كوبري "أرابلا". على الفور، توجهت قوات أمن التجمع الخامس بالقاهرة إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة الفنان أحمد صلاح حسني اصطدمت من الخلف بسيارة أحد الموظفين، مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تحطيم سيارة موظف بعد اصطدامها

أحالت النيابة العامة الفنان أحمد صلاح حسني إلى المحكمة بتهمة تحطيم سيارة موظف بعد اصطدامها بها عند بداية كوبري بحي القاهرة الجديدة أثناء سيره بمنطقة التجمع، خلال شهر يناير 2024. وفقًا للتحقيقات، بدأت الواقعة عندما اصطدمت سيارة أحمد صلاح حسني بسيارة موظف على أحد كباري شرطة التجمع الخامس، مما أدى إلى إصابة سائقها بكدمات في رقبته ورأسه.

خطورة الاصطدام دفعت سيارته إلى الأمام

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة، إن الواقعة بدأت عندما كان يسير على كوبري أرابلا بشرطة التجمع الخامس، ثم فوجئ بسيارة تسير بسرعة جنونية واصطدمت بسيارته من الخلف. وأوضح أن خطورة الاصطدام دفعت سيارته إلى الأمام، مما أدى إلى إصابته بكدمات في ظهره ورأسه، كما تسببت في تدمير السيارة بالكامل.

تقييم الأضرار

أكد المجني عليه أن سعر السيارة يقدر بمليون جنيه، وقد اشتراها عن طريق مبادرة إحلال السيارة الرئاسية بالتقسيط. وقال: "لا أستطيع إصلاحها أو دفع قسطها بعد أن دمرها الحادث".

محاولات للتصالح

قال محامي الفنان أحمد صلاح حسني إن الفنان عرض مبلغًا ماليًا قدره 600 ألف جنيه مقابل التصالح وإسقاط القضية. ورغم ذلك، أكد محامي الضحية عدم وجود نية للتصالح قبل صدور الحكم من محكمة أول درجة بالقاهرة الجديدة.

انتظار الحكم

من المنتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة الجديدة حكمها على الفنان أحمد صلاح حسني بتهمة تحطيم سيارة موظف وإصابته. خلال الجلسة الماضية، نظرت المحكمة في المذكرة المقدمة من دفاع المجني عليه، ويبقى الجميع مترقبًا لما ستؤول إليه هذه الأزمة، وهل سيتمكن الطرفان من الوصول إلى حل يرضي الجميع أم أن القضية ستستمر في أروقة المحاكم لفترة أطول.

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