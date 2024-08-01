محافظ بني سويف: تقديم كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل أعمال مبادرة «100 يوم صحة»

شدد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم،على تقديم كافة التيسيرات اللازمة وتكاتف الجهود لتسهيل أعمال مبادرة "100 يوم صحة" على مستوى مراكز ومدن المحافظة .



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ انطلاق المبادرة- اليوم /الخميس/- ؛لتقديم الخدمات الصحية بالمبادرات الرئاسية "مجاناً" في قطاع الصحة بمراكز ومدن المحافظة، تزامناً مع بدء المرحلة الثانية من المبادرة والتي تم طلاقها " أمس" من العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وتفقد المحافظ خدمات المبادرة التي تقدمها العيادات المتنقلة بميدان الزراعيين بمدينة بني سويف، وفي حضور وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتورة سماح جاد، ووكيل المديرية الدكتور محمد الدمرداش، و رئيس مدينة بني سويف هاني الجويلي، ومنسق المبادرة الدكتور أحمد أشرف.



كما تفقد المحافظ خدمات المبادرة التي تقدمها العيادات المتنقلة بميدان الزراعيين بمدينة بني سويف، واطمئن على توافر الخدمات الصحية، كما تابع جانباً من أعمال الكشف الطبي على بعض المواطنين، وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي، موجهًا الشكر للقائمين على الحملة،مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد، لتحقيق أهدافها التي تأتي في إطار الاهتمامات بصحة وسلامة المواطن المصري .



وأشار المحافظ إلى أن المبادرة يتم من خلالها تقديم العديد من خدمات المبادرة الرئاسية مثل : فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للأعتلال الكلوي للفئة العمرية من 40 عاما فأكثر، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية للفئة العمرية من 18 عاما فأكثر، ومبادرة دعم صحة المرأة للسيدات من 18عاما فأكثر، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، ومبادرة رعاية كبار السن، ومبادرة ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة من عمر يوم إلى 28 يوما .



من جهتها.. أضافت وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد أن المبادرة تضم أكثر من 120 فريقا بالوحدات الصحية، سيتم تحريك 28 فريقا منهم للعمل خارج الوحدات الصحية لتسهيل الوصول للمواطنين، والتي في الغالب سوف تتمركز في العديد من الأماكن والمواقع منها : مساجد وأسواق القرى وجمعيات تنمية المجتمع المحلي والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب؛ للكشف على كافة الأمراض وفرق التوعية والتثقيف الصحي.