قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: تقديم كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل أعمال مبادرة «100 يوم صحة»

صدى البلد

شدد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم،على تقديم كافة التيسيرات اللازمة وتكاتف الجهود لتسهيل أعمال مبادرة "100 يوم صحة" على مستوى مراكز ومدن المحافظة .


جاء ذلك خلال متابعة المحافظ انطلاق المبادرة- اليوم /الخميس/- ؛لتقديم الخدمات الصحية بالمبادرات الرئاسية "مجاناً" في قطاع الصحة بمراكز ومدن المحافظة، تزامناً مع بدء المرحلة الثانية من المبادرة والتي تم طلاقها " أمس" من العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


وتفقد المحافظ خدمات المبادرة التي تقدمها العيادات المتنقلة بميدان الزراعيين بمدينة بني سويف، وفي حضور وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتورة سماح جاد، ووكيل المديرية الدكتور محمد الدمرداش، و رئيس مدينة بني سويف هاني الجويلي، ومنسق المبادرة الدكتور أحمد أشرف. 


كما تفقد المحافظ خدمات المبادرة التي تقدمها العيادات المتنقلة بميدان الزراعيين بمدينة بني سويف، واطمئن على توافر الخدمات الصحية، كما تابع جانباً من أعمال الكشف الطبي على بعض المواطنين، وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي، موجهًا الشكر للقائمين على الحملة،مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد، لتحقيق أهدافها التي تأتي في إطار الاهتمامات بصحة وسلامة المواطن المصري .


وأشار المحافظ إلى أن المبادرة يتم من خلالها تقديم العديد من خدمات المبادرة الرئاسية مثل : فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للأعتلال الكلوي للفئة العمرية من 40 عاما فأكثر، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية للفئة العمرية من 18 عاما فأكثر، ومبادرة دعم صحة المرأة للسيدات من 18عاما فأكثر، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، ومبادرة رعاية كبار السن، ومبادرة ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة من عمر يوم إلى 28 يوما .


من جهتها.. أضافت وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد أن المبادرة تضم أكثر من 120 فريقا بالوحدات الصحية، سيتم تحريك 28 فريقا منهم للعمل خارج الوحدات الصحية لتسهيل الوصول للمواطنين، والتي في الغالب سوف تتمركز في العديد من الأماكن والمواقع منها : مساجد وأسواق القرى وجمعيات تنمية المجتمع المحلي والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب؛ للكشف على كافة الأمراض وفرق التوعية والتثقيف الصحي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

ترشيحاتنا

الدواء تكشف عن قرارات عاجلة بشأن نواقص المستحضرات العلاجية بالصيدليات

40 ألف منفذ.. بدء صرف مقررات تموين شهر أغسطس في جميع المحافظات

أردوغان: إسرائيل تشكل تهديدًا للمنطقة والعالم والإنسانية

وزيرا الخارجية والعمل يناقشان التنسيق والتعاون فى رعاية المصريين بالخارج

مجاعة الآن في معسكر زمزم بإقليم دارفور السوداني

بدون وضوء وفاتحة.. هل صلاة الجنازة على إسماعيل هنية في إيران صحيحة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إطلالة رانيا يوسف فى حفل زفاف بشرى تثير الجدل

ملك الخروج عن النص .. سر اعتذار سعيد صالح عن ليالي الحلمية

قوام رشيق.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-