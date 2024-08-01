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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يشهد انطلاق المرحلة الثانية من حملة "100 يوم صحة"

صدى البلد

شهد الدكتور محمد هاني  غنيم، محافظ بني سويف، انطلاق حملة "100 يوم صحة" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية "مجاناً" في قطاع الصحة بمراكز ومدن المحافظة ،تزامناً مع بدء المرحلة الثانية من المبادرة والتي تم إطلاقها أمس من العاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتكون نقطة انطلاق لباقي المحافظات وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة برعاية  السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لخدمات الحملة التي تقدمها العيادات المتنقلة بميدان الزراعيين بمدينة بني سويف، وفي حضور الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد الدمرداش وكيل المديرية، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف ، الدكتور أحمد أشرف منسق المبادرة

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وتفقد المحافظ الفرقة الصحية، واطمأن على توافر الخدمات الصحية وتابع جانباً من  أعمال الكشف الطبي على بعض المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي.

ووجه الشكر للقائمين على الحملة،مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد ، لتحقيق أهدافها التي تأتي في إطار الاهتمامات بصحة وسلامة المواطن المصري، وتحت مظلة المبادرات المتعددة التي أطلقتها القيادة السياسية ،وأسهمت في تعزيز النظام الصحي للمواطنين، وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا وانتشارًا.

وكلف المحافظ بتقديم كافة التيسيرات اللازمة وتكاتف الجهود لتسهيل اعمال الحملة على مستوى مراكز ومدن المحافظة،لاسيما وأن الحملة يتم من خلالها تقديم العديد من خدمات المبادرة الرئاسية مثل مبادرات : فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي للفئة العمرية من 40 سنة فأكثر ، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية للفئة العمرية من 18 سنة لأكثر ، ومبادرة دعم صحة المرأة  للسيدات من 18سنة فأكثر ، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين للسيدات الحوامل ، ومبادرة رعاية كبار السن ، ومبادرة ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة من عمر يوم إلى 28 يوما.

 

من جهتها أضافت وكيل وزارة الصحة أن الحملة تضم  أكثر من 120 فريق بالوحدات الصحية ، سيتم تحريك 28 فريقا منهم للعمل خارج الوحدات الصحية لتسهيل الوصول للمواطنين ، والتي في الغالب سوف تتمركز في العديد من الأماكن والمواقع منها : مساجد وأسواق القرى وجمعيات تنمية المجتمع المحلي والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب ، حيث يتم العمل بالحملة من الساعة 9  صباحا وحتى الـ 9 مساء  للكشف على كافة الأمراض وفرق التوعية والتثقيف الصحي.

بني سويف مجلس الوزراء وزارة الصحة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدن المحافظة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمرحلة الثانية محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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