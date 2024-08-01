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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لهذا السبب.. السفير المصرى فى الدنمارك يلتقى مديرة المعهد الدنماركى لحقوق الإنسان

صدى البلد

التقى السفير المصرى فى الدنمارك كريم شريف يوم 31 يوليو 2024 بمديرة المعهد الدنماركى لحقوق الانسان السيدة/ لويز هولك، وذلك في إطار عرض الجهود الوطنية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، وتسليط الضوء على حالة الحراك الإيجابي فى مصر فيما يتعلق بتحسين المناخ العام للحقوق والحريات، وكذلك لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية اتصالاً بالحرب فى غزة والأوضاع في السودان، واستعراض الجهود الإنسانية المصرية فى هذا الصدد. 


ومن جانبها رحبت مديرة المعهد الدنماركى لحقوق الإنسان باللقاء وبالجهود المصرية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مع الإشارة إلى إدراكهم للتحديات التى تواجهها الحكومة المصرية على ضوء الأوضاع الاقليمية والدولية المتغيرة، مؤكدة على العلاقة المتميزة التى تربط المعهد بالمجلس المصرى لحقوق الانسان والتطلع لتعزيزها خلال الفترة القادمة فى إطار من الاحترام المتبادل ونقل الخبرات والتدريب. كما ثمنت الجهود التى تقوم بها مصر لاستضافة ما يزيد عن ٩ مليون اجنبى وتطلع الدنمارك للتعاون مع مصر فى هذا الصدد خلال الفترة القادمة انبثاقاً من اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الاوروبى.


أعربت فى نهاية اللقاء عن تطلعها لزيارة مصر للاطلاع عن قرب على التطورات الجارية ميدانياً فى مجال الحريات وحقوق الإنسان والتعرف عن قرب علي الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لدعم نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

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