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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبو العينين يهنئ "عبد الصادق" برئاسة جامعة القاهرة.. ويوجه الشكر لـ "الخشت"

الدكتور محمد سامي
الدكتور محمد سامي عبد الصادق - رئيس جامعة القاهرة

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالتهنئة للأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتكليفه بالقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة، متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

وأعرب أبو العينين - من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك - عن ثقته في نجاح الدكتور محمد سامي عبد الصادق في مهمته الجديدة، على رأس واحدة من أكبر جامعات العالم وأعرقها، وقدرته في قيادة جامعة القاهرة لاستكمال دورها كمنارة علمية ومؤسسة تعليمية بحثية وطنية قدمت للوطن الكثير والكثير في مجالات عدة.

وأثنى أبو العينين على الخبرات الأكاديمية والإدارية للدكتور محمد سامي عبد الصادق، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والذي شغل منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنصب المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا على أن جامعة القاهرة ستشهد في عهده تطورًا من حيث المشروعات البحثية والعلمية ومواكبة التطورات الحديثة في التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي وغيرها من العلوم التي تدفع نحو التطور والتنمية.

كما وجه النائب محمد أبو العينين الشكر للأستاذ الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة السابق، مشيدًا بما بذله من مجهودات عظيمة وما أرساه من أُسس راسخة يؤسس عليها كل من جاء بعده، ومشروعات قيّمة خدمت المجتمع ككل وليس الجامعة فحسب.

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