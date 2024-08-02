بعد تدهور حالته .. وفاة المنتج تامر فتحي الناجي من حادث الضبعة

رحل منذ قليل المنتج تامر فتحي، الناجي الوحيد من حادث وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، الذي صدم الوسط الفني خلال الساعات الماضية.

تدهورت حالة المنتج تامر فتحي بعد نقله إلى المستشفى، وتوقف قلبه عدة مرات حتى لحق بزملائه وسط حالة كبيرة من الصدمة والذهول.

نعى الفنان إدوارد المنتج حسام شوقي الذي رحل في حادث أليم اليوم مع المنتجان محمود كمال وفتحي إسماعيل.

وكتب إدوارد :" مش قادر أصدق ولا أستوعب صاحبي وعشرة العمر مات.. هموت والله من الوجع ده.. الله يرحمك يا حسام ربنا يجمعني بيك يا صاحبي.

ونعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي برئاسة الفنان حسين فهمى، المنتجين حسام شوقي وفتحى إسماعيل ومحمود كمال فى حادث أليم على طريق الضبعة إنا لله وإن إليه راجعون.

كشف الفنان أحمد العوضي تفاصيل الحالة الصحية للمنتج تام فتحي بعد نجاته من حادث سير اودي بحياة كل من المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال.

وكتب:" الأخ العزيز المنتج تامر فتحي نجا من الحادث ، وفي حاله حرجه .. ادعوا له ربنا يقومه بالسلامة ويحفظه .

يذكر أن المنتج حسام شوقي، عمل مشرفا عاما على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها، مسلسل ونحب تاني ليه ومسلسل الاختيار.

وقدم محمود كمال كمنتج فني عدد من الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام مسلسل فرقة ناجي عطالله وكذلك في مسلسل العراف ومسلسل عفاريت عدلي علام ومسلسل مأمون وشركاه ومسلسل صاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم.

أما المنتج فتحي إسماعيل فله تجارب مهمة فى السينما منها فيلم أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب .