قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تدهور حالته .. وفاة المنتج تامر فتحي الناجي من حادث الضبعة

المنتج تامر فتحي
المنتج تامر فتحي

رحل منذ قليل المنتج تامر فتحي، الناجي الوحيد من حادث وفاة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، الذي صدم الوسط الفني خلال الساعات الماضية. 

تدهورت حالة المنتج تامر فتحي بعد نقله إلى المستشفى، وتوقف قلبه عدة مرات حتى لحق بزملائه وسط حالة كبيرة من الصدمة والذهول. 

نعى الفنان إدوارد المنتج حسام شوقي الذي رحل في حادث أليم اليوم مع المنتجان محمود كمال وفتحي إسماعيل.

وكتب إدوارد :" مش قادر أصدق ولا أستوعب صاحبي وعشرة العمر مات.. هموت والله من الوجع ده.. الله يرحمك يا حسام ربنا يجمعني بيك يا صاحبي.

ونعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي برئاسة الفنان حسين فهمى، المنتجين حسام شوقي وفتحى إسماعيل ومحمود كمال فى حادث أليم على طريق الضبعة إنا لله وإن إليه راجعون.

كشف الفنان أحمد العوضي تفاصيل الحالة الصحية للمنتج تام فتحي بعد نجاته من حادث سير اودي بحياة كل من المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال.

وكتب:" الأخ العزيز المنتج تامر فتحي نجا من الحادث ، وفي حاله حرجه .. ادعوا له ربنا يقومه بالسلامة ويحفظه .

يذكر أن المنتج حسام شوقي، عمل مشرفا عاما على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها، مسلسل ونحب تاني ليه ومسلسل الاختيار.

وقدم محمود كمال كمنتج فني عدد من  الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام مسلسل فرقة ناجي عطالله وكذلك في مسلسل العراف ومسلسل عفاريت عدلي علام  ومسلسل مأمون وشركاه ومسلسل صاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم.

أما المنتج فتحي إسماعيل فله تجارب مهمة فى السينما منها فيلم أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب .

تامر فتحي حسام شوقي حادث الضبعة ادوارد أحمد العوضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء علي قيادي بحركة الجهاد

موضوعات متعلقة

أخواته وأصحابه.. أول تعليق من الفنان أحمد العوضي على خسارة أصدقائه المنتجين

صدمة كبيرة.. سوزان نجم الدين تنعي حسام شوقي وفتحي إسماعيل بكلمات مؤثرة

فتح باب التسجيل المبكر للنسخة السادسة من ملتقى ميدفست

مش قادر أصدق.. إدوارد ينعى المنتج حسام شوقي

مهرجان القاهرة السينمائي ينعى المنتجين ضحايا حادث الضبعة

المنتج الراحل حسام شوقي.. مشوار حافل بالأعمال المهمة

مافي ليل لـ ناصيف زيتون ورحمة أحمد الأكثر استماعا في العراق

مرقس عادل يكشف كواليس آخر مكالمة مع المنتج الراحل حسام شوقي

ترشيحاتنا

تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة في قطاع أكتوبر

أولمبياد باريس.. منتخب مصر يلتقي النرويج في منافسات كرة اليد

الري في قلب "حياة كريمة" منذ 2019.. مشروعات عملاقة لتوفير المياه

منتخب مصر الأولمبي على موعد مع التاريخ في مواجهة باراجواي اليوم

التشاور لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية محور مكالمة وزير الخارجية ونظيره السعودي

ضحايا طريق الضبعة... موعد ومكان عزاء المنتجين الأربعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-