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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة متهمين خطفا فتاة وتناوبا الاعتداء عليها بجوار مدرسة إلى محكمة الجنايات

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال الجبزة المتهمين بـ خطف فتاة من الشارع ومعاشرتها معاشرة الأزواج بالإكراه بجوار مدرسة آل زايد إلى محكمة الجنايات.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفا المجنى عليها بأن انقضا عليها حال سيرها ليلا بالطريق العام مشهرين بوجهها سلاحين (مطوتين) مهددين بهما إياها فبثا الرعب فى نفسها حتى امتثلت لهما فإقتادوها عنوة داخل دراجة آلية (توكتوك) لمكان قصى أعين المارة - وحدة سكنية محل ارتكابهما للواقعة - بعد أن اتفقا معا على ارتكابها لتنفيذ جرمهما وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى أنهما في ذات الزمان والمكان  واقعا المجنى عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن اختطفاها على النحو المار بيانه بوحدة سكنية قصى أعين المارة وما أن استقرا وظفرا بها أخذا في تعاطى الجواهر المخدرة وأشهرا بوجهها سلاحيين (مطوتين) مهددين بهما إياها متمكنين بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها حتى امتثلت لأمرهما حاسرة عن نفسها ملابسها خشية على حياتها فتناوبا عليها معاشرينها معاشرة الأزواج دون رضائها.

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