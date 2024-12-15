"على القد".. وزارة الري وعدد من المؤسسات تتعاون لترشيد المياه في الفيوم

واصلت وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، تنفيذ فعاليات حملة التوعية تحت شعار "على القد"، بهدف حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه.

كما أنه في إطار الحملة القومية للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها تحت شعار "على القد"، تم تدشين بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وعدد من المؤسسات والجهات المعنية للتعاون المشترك فى تنفيذ أنشطة الحملة بمحافظة الفيوم، منها روابط مستخدمي المياه وعدد من الأحزاب.

تهدف حملة التوعية "على القد" إلى حث مختلف فئات المجتمع على ترشيد المياه، وحمايتها من التلوث البيئي عبر إلقاء القمامة والمخلفات بها، ما يعوق سريان المياه، ويؤثر على جودتها اللازمة، خاصة مع تنفيذ خطة قومية حتى 2050 لتنمية الموارد المائية فى مصر.

جاء تدشين بروتوكول التعاون في حضور المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع تطوير الرى، والمهندس عبدالمنعم سفينة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس محمود السيلي رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، والنائب عمرو أبوالسعود رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبدالقادر الجارحى عضو مجلس الشيوخ، والدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين، ورائف تمراز رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه، وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة والنقابات وروابط مستخدمي المياه.

وفي مطلع شهر نوفمبر الماضي، أطلقت وزارة الموارد المائية والري حملة “على القد” لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث، بشكل رسمي، تحت رعاية من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية.

وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن حملة “على القد” تهدف إلى توعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، والتغيرات المناخية.

ترشيد استخدام المياه

ودعا المواطنين إلى القيام بدورهم في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث، بالتكامل مع مجهودات الوزارة المبذولة في هذا المجال، مؤكدا تكامل مجهودات الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية؛ لإنجاح هذه الحملة التوعوية المهمة.



وأضاف وزير الري، أنه تم خلال الفترة الماضية التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تعقدها هذه الجهات بمختلف المحافظات، التي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين، والتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف؛ لتوصيل معلومات عن المياه للمواطنين باستخدام أفكار مبسطة من خلال خطب يوم الجمعة والدروس الدينية، والتنسيق مع وزارات الزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب وشركة الصرف الصحي؛ لتقديم معلومات عن المياه في كافة الندوات التي يتم تنظيمها من خلال الوزارات.