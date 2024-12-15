بعد الهزيمة.. أرقام كهربا مع الأهلي أفضل من وجوده بالزمالك

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بأرقام محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي عبر تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج اللعيب.

وقال خالد طلعت: "أرقام كهربا مع الأهلي أفضل من أرقامه أثناء وجوده في الزمالك".

وكان قد علق الإعلامي خالد الغندور، علي هزيمة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في بطولة إنتركونتيننتال.



وكتب الاعلامي خالد الغندور :"الأهلي كان عنده ٤ فرص للفوز مش كهربا فقط وكان ممكن عمر كمال يجيبها والأهلي يكسب برده وكان ممكن أي لاعب يضيع أو الشناوي يصد والأهلي يكسب برده وعلي فكرة كهربا كان الرابع و لا صحة أنه دخل وده مش ترتيبه".

خسر الأهلي من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسبمر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.