رقم خيالي إجمالي خسائر الأهلي بسبب باتشوكا والزمالك

يشهد النادي الأهلي أزمة مالية متفاقمة بعد سلسلة من الهزائم التي منيت بها في البطولات الأخيرة.

فقد خسر الأهلي مبالغ مالية كبيرة بعد خسارته لكأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي والسوبر الإفريقي أمام الزمالك.

خسائر فادحة:

كأس التحدي: خسارة الأهلي لكأس التحدي أمام باتشوكا كلفته 2 مليون دولار، وهي قيمة الجائزة المالية المخصصة للمتأهل إلى النهائي.

خسارة الأهلي لكأس التحدي أمام باتشوكا كلفته 2 مليون دولار، وهي قيمة الجائزة المالية المخصصة للمتأهل إلى النهائي. السوبر الإفريقي: خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك كبدت الأهلي خسارة قدرها 1.25 مليون دولار.

خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك كبدت الأهلي خسارة قدرها 1.25 مليون دولار. الإجمالي: بلغ إجمالي الخسائر المالية للأهلي نتيجة هاتين الهزيمتين حوالي 3.25 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 165 مليون جنيه مصري.

كشف خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن وجود أزمة مالية كبيرة يواجهها النادي بسبب صعوبة توفير الدولار، وهو ما يؤثر على قدرة النادي على سداد التزاماته المالية.