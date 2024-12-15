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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بتعليمات من كولر.. شوبير يكشف مفاجآت لتغيير شكل الأهلي

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله
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كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، مستجدات داخل النادي الأهلي بعد الهزيمة من باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي الانتركونتيننتال.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: “مارسيل كولر عاوز يغير شكل الفريق، وما علمته أنه بيستهدف تغيير 3 لاعبين إن لم يكونوا 4 من الأجانب اللي في الفريق”. 

وتابع: “أمس بيرسي تاو نزل أدى بشكل جيد أمام باتشوكا، ورضا سليم كان ليه دور مميز أمام أورلاندو بايرتس، ومش عارف هل هيكون في فرصة تانية للأجانب أم لا”.

وخسر الأهلي من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرّر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسبمر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مارسيل كولر الانتركونتيننتال باتشوكا الأهلي أحمد شوبير

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