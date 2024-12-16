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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

مصرع شخص تدخل للصلح بين زوج وزوجته في أسوان

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية
محمد عبد الفتاح
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لقى شخص مصرعه نتيجة تلقيه لضربة عصا "الشوم" على رأسه أثناء جلسة صلح بين الأخير وزوجته بقرية الشطب بدراو شمال أسوان.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد باستقبال مشرحة دراو جثة هامدة لشخص من قرية الشطب التابعة لدائرة المركز عقب نقله بعد وقوع مشادة وتعرضه للضرب بعصا على رأسه. 

فيما تعرض 16 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند منطقة مدخل الكرابلة بمركز إدفو شمال أسوان، صباح اليوم الأحد، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند منطقة مدخل الكرابلة بمركز إدفو شمال المحافظة مما أسفر عن عدد من الاصابات. 

وبوصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين أن المصابين عددهم 16 شخص، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل بمركز إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما. 

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين. 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

ووقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند نزلة قرية الغنيمية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء السبت، مما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق نزلة قرية الغنيمة التابعة لدائرة مركز إدفو شمال المحافظة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث لمعاينته ونقل المصابين إلى المستشفى، وتبين أنه أسفر عن أصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى النيل بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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