تتبيلة السمك المقلي بمذاق لا يقاوم

السمك المقلي من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها بالأخص يوم الجمعة مما يدفع البعض إلي شرائه من المطاعم وهو ما يجعله ذات تكلفة أعلى من تحضير وتقديم السمك المقلي في المنزل.

تبحث الكثير من ربات المنزل عن تتبيلة السمك المقلي زي المطاعم، فهو يشتهر بمذاقه المختلف والشهي، فنقدم لكم فيما يلي طريقة تتبيلة السمك المقلي زي المطاعم في البيت وبتكلفة أقل من الجاهز.



تتبيلة السمك المقلي زي المطاعم



قدمت الشيف شيماء رسلان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي طريقة عمل تتبيلة السمك المقلي زي المطاعم في البيت وبأسهل الخطوات أيضا.

مقادير تتبيلة السمك المقلي

سمك حسب الرغبة: بلطي، فيليه

دقيق

بيض

بُقسماط

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي

عصير ليمون (اختياري)

أعشاب طازجة مفرومة كزبرة، شبت



طريقة تحضير تتبيلة السمك المقلي

- تجهيز السمك: نظّفي السمك جيدًا وتأكدي من إزالة القشور والعظم، قطعي السمك إلى شرائح أو قطع حسب الرغبة.

- تتبيلة السمك: تبلي قطع السمك بالملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والأعشاب الطازجة واتركيها لمدة 15 دقيقة.

-الخلطة: في ثلاثة أطباق منفصلة، ضعي الدقيق في طبق، البيض المخفوق في طبق آخر، والبُقسماط في طبق ثالث.

- التغليف: اغمس كل قطعة سمك في الدقيق ثم البيض ثم البُقسماط، تأكدي من تغطية كل قطعة بالكامل.

- القلي: سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة، اقلي قطع السمك حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا من كلا الجانبين.

- التقديم: صفي قطع السمك المقلي على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد، قدمي السمك ساخنًا مع الأرز الأبيض أو البطاطس المقلية أو السلطة.

نصائح إضافية:

• يمكنك إضافة بعض الأعشاب الطازجة مثل البقدونس أو الشبت بعد القلي لتزيدي من الطعم.

• تأكدي من أن الزيت ساخن جدًا قبل إضافة السمك حتى لا يمتص السمك الزيت ويصبح دسمًا.

ستحصلين بهذه الطريقة على سمك مقلي لذيذ وشهي مثل ما يقدم في المطاعم.