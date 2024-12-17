طبيعية وغير مكلفة.. ماسكات مهمة لبشرتك في الشتاء

تعاني البشرة غالبًا في فصل الشتاء من الجفاف والتشققات بسبب البرودة والهواء الجاف، لذا تحتاج إلى عناية إضافية.

إليكِ بعض الماسكات الطبيعية المهمة للحفاظ على بشرتك ناعمة ومشرقة:

1. ماسك الأفوكادو والعسل

المكونات: نصف حبة أفوكادو مهروسة + ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة: امزجي المكونات جيدًا وضعيها على وجهك لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الفائدة: يرطب البشرة بعمق ويغذيها بالفيتامينات.

2. ماسك الزبادي والشوفان

المكونات: ملعقة كبيرة من الزبادي + ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون + نصف ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة: اخلطي المكونات وضعيها على وجهك لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بلطف بالماء الدافئ.

الفائدة: يقشر البشرة بلطف ويرطبها.

3. ماسك الخيار واللبن

المكونات: نصف خيارة مبشورة + ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

الطريقة: طبقي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد.

الفائدة: يهدئ البشرة ويرطبها، مما يجعلها ناعمة ومنتعشة.

4. ماسك زيت الزيتون والليمون

المكونات: ملعقة صغيرة من زيت الزيتون + بضع قطرات من عصير الليمون.

الطريقة: دلكي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

الفائدة: يغذي البشرة ويعزز إشراقتها.

5. ماسك الموز وزيت جوز الهند

المكونات: نصف موزة مهروسة + ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة: طبقي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الفائدة: يعالج الجفاف ويمنح البشرة نعومة فائقة.

نصائح إضافية:

استخدمي ماسكات مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

اشربي كميات كافية من الماء لتعزيز ترطيب البشرة من الداخل.

لا تنسي استخدام كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك يوميًا.



حافظي على روتينك لتحصلي على بشرة صحية ومشرقة طوال الشتاء!