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وزير التموين: الصناعات الغذائية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

وزير التموين: الصناعات الغذائية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
ولاء عبد الكريم
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شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر الثالث للصناعات الغذائية "غذاء مصر"، الذي انعقد تحت رعاية الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بحضور كبار المسؤولين ورؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعية.

أكد الوزير خلال كلمته الافتتاحية أهمية الصناعات الغذائية كركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى دورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، كما استعرض جهود الوزارة في تطوير منظومة التخزين والإمداد من خلال إنشاء صوامع ومراكز لوجستية حديثة، بهدف تقليل الفاقد وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية.

وأشار الوزير إلى أولويات الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلي، دعم استقرار الأسعار، تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية عالميًا، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية عبر تبني ممارسات إنتاج متطورة.

وأكد على الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لكافة المبادرات الرامية إلى تنمية قطاع الصناعات الغذائية، معربًا عن تقديره للقائمين على المؤتمر ودورهم في صياغة مخرجات تسهم في تعزيز هذا القطاع ودعم الاقتصاد الوطني.

وزير التموين كامل الوزير الدكتور شريف فاروق غذاء مصر

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