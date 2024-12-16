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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

تنمية المشروعات يتعاون مع الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة لدعم التراث بمصر

خلال التوقيع
خلال التوقيع
محمد صبيح
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أوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن معرض تراثنا المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وينظمه جهاز تنمية المشروعات يشهد هذا العام أنشطة وفعاليات متنوعة للعمل على زيادة أوجه الدعم الفني والتسويقي لقطاع المشروعات الحرفية واليدوية بالتعاون بين الجهاز ومختلف شركاء التنمية.


جاء ذلك بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمؤسسة الوطنية الهندية للصناعات لتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات المصرية في الأسواق العالمية.


وقام بتوقيع مذكرة التفاهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور شوبهراسو سيخار أشاريا رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الوطنية الهندية للمشروعات الصغيرة  NSIC. 


وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذا التوقيع يعمل على تعميق الشراكة مع الجانب الهندي والعمل على تبادل الخبرات بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والتنسيق لإقامة معارض تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة في البلدين. 


وأوضح رحمي أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة الجهاز للتعاون مع كافة شركاء التنمية والجهات الدولية للتعرف على أحدث الممارسات العالمية لدعم المشروعات الصغيرة فنيا ونقلها للسوق المصري الأمر الذي يسهم في تكوين جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على الاستمرار والتطوير والابتكار. وأضاف أن معرض تراثنا هذا العام يشهد مشاركة مميزة من دولة الهند حيث يعرض الجناح الهندي مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية والتراثية التي تعكس ثراء التراث الهندي وتنوعه.


ومن جانبه أكد شوبهراسو سيخار أشاريا أن التعاون بين المؤسسة وجهاز تنمية المشروعات يؤكد على الالتزام باستغلال نقاط القوة في كل بلد لبناء شراكات اقتصادية مستدامة ودفع النمو الشامل مما يعمق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر والهند وتيسير تبادل بعثات الأعمال بين الجانبين والعمل على نقل التكنولوجيا من الهند إلى مصر خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية. 
الجديد بالذكر أن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية المقام من الفترة 12 إلى 21 ديسمبر ينظمه جهاز تنمية المشروعات بمركز مصر للمعارض الدولية ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء.

جهاز تنمية المشروعات معرض تراثنا باسل رحمي

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