مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 موعدًا حافلًا بمباريات كرة القدم في مختلف الدوريات حول العالم، حيث تتنافس فرق عريقة في مباريات مثيرة.

إليكم أبرز المباريات ومواعيدها والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث × وست هام: تنطلق هذه المواجهة النارية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعتها على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي (الكالتشو)

لاتسيو × إنتر ميلان: يلتقي عملاقا الكرة الإيطالية في مواجهة قوية تبدأ في تمام الساعة 9:45 مساءً، وتنقلها قناة AD Sports 1 HD.

الدوري البرتغالي

سبورتنج براجا × فاماليكاو: تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً. بورتو × إستريلا أمادورا: تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:15 مساءً.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:15 مساءً. ريو آفي × فيتوريا جيماريش: تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:45 مساءً.

الدوري التركي

أضنة ديمرسبور × بشكتاش: تبدأ المباراة في تمام الساعة 6 مساءً.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 6 مساءً. جالاتا سراي × طرابزون سبور: تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً.

الدوري المصري القسم الثاني