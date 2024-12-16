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فرحة ولادنا.. مستقبل وطن يطلق مبادرة ضخمة لتجهيز 1000 عروس بالجيزة - فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فرحة ولادنا.. مستقبل وطن يطلق مبادرة ضخمة لتجهيز 1000 عروس بالجيزة - فيديو

مبادرة فرحة ولادنا
مبادرة فرحة ولادنا
عبد الرحمن سرحان
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أطلق حزب مستقبل وطن مبادرة تحت شعار "فرحة ولادنا" قام من خلالها بتجهيز 1000 عروس من محافظة الجيزة، بتقديم جهاز متكامل لهم.

ونشر الحزب مقاطع فيديو مصورة وصورًا للاحتفالية التي ضمت وزراء ومسوؤلين وفنانين وقيادات الحزب بالأمانة المركزية، حيث ذكر بيان صادر عن مستقبل وطن أن الحفل جاء وسط وسط أجواء ن الفرحة والبهجة التي كست مئات الحاضرين من أهالي العرائس.

وأقيم الحفل بصالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وقيادات الأمانة المركزية، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ود.منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وشارك الفنانون فرحة الأهالي واحتفالية مستقبل وطن بالحضور وإلقاء كلمة تعبر عن دعمهم والوقوف بجانبهم.

من جانبه، قال النائب أحمد عبد الجواد نائب  رئيس الحزب والأمين العام، إن فعالية "تجهيز ألف عروسة" تعكس التزام الحزب بدعم جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدوره، وجه وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي، الشكر لحزب مستقبل وطن على تنظيم الفعالية ، مؤكدا أهمية التعاون القائم بين الحزب ومؤسسات الدولة التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية.

ومن جهتها، هنأت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، العرائس، معربة عن سعادتها بالمشاركة في الحفل، معتبرة أياه تجسيدا للتكاتف والتضامن بين أبناء الوطن.

واعتبرت د.مايا مرسي وزيرة التضامن،  الحفل بمثابة رسالة واضحة تعكس أهمية الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة ومجتمعها المدني لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للأسر المصرية.

وحرص الوزراء وقيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن على تهنئة العرائس والتقاط الصور التذكارية معهن.

واختتم الحفل، بفقرات استعراضية وترفيهية وغنائية للمطرب محمد عدوية، والتى تفاعل معها العرائس واهاليهم بالفرحة والسعادة.

الجيزة مستقبل وطن محافظة الجيزة حزب مستقبل وطن النائب أحمد عبد الجواد

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