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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

تعرف على أسعار اللحوم والأسماك والخضروات فى أسواق محافظة أسوان

أسواق أسوان
أسواق أسوان
محمد عبد الفتاح
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ينشر " صدى البلد " قائمة بأسعار اللحوم والأسماك والخضروات فى أسواق محافظة أسوان خلال اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024.

ووفقاً لقائمة أسعار سوق السيل بمدينة أسوان جاءت قائمة الأسعار كالتالى:

سعر كيلو الطماطم = 10 جم

سعر كيلو البطاطس = 10 جم

البصل الأبيض = 25 جم

البصل الاحمر = 20 جم

سعر كيلو الكوسة = 10 جم

الجزر = 10 جم

الباذنجان = 5 جم

البرتقال = 15 جم

البطاطا = 5 جم .

أسعار اللحوم والسمك

يتراوح كيلو السمك البلطى ما بين ٤٠ : ٨٠ جم

سعر كيلو اللحمة العجالى = 360 جم

سعر كيلو اللحمة العجالى فى منافذ بيع المحافظة = 300 جم .

على جانب آخر تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود رؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 ، والتى تستمر حتى 26 ديسمبر الجارى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

ولفت محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إلى أنه تم إزالة 67 حالة تعدى حتى الآن بمساحة 15 ألاف و 293 م2 وسط متابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف من اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن بتنفيذ حملة مكبرة بقرية الكلح شرق إستهدفت إزالة 11 حالة تعدى بمساحة 3436 م2 ، لافتاً إلى أن حملات الإزالة شهدت مشاركة لنواب رئيس المدينة ، ورئيس القرية ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

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