مستشفى دمياط العام تنجح في إنقاذ شاب بعد سقوطه من الطابق الرابع

نجح فريق طبي بمستشفي دمياط العام بدمياط، في إنقاذ شاب ثلاثيني تعرض لاصابة خطيرة اثر سقوطه من الطابق الرابع.

عانى المريض من كسر بالفقرة القطنية الثالثة وانفجار غضروف قطني بين الفقرتين الرابعة والخامسة وتهتك بالأغشية المحيطة بأعصاب القدمين وتم اجراء عملية جراحية دقيقة لتثبيت الفقرات القطنية واستئصال الغضروف مع إصلاح تهتك الاغشية .

وبفضل الكفاءة الطبية والرعاية المتميزة تم خروج المريض بصحة جيدة و بكامل القوة العضلية للقدمين .

قام بالعملية طاقم جراحة المخ والاعصاب، الدكتور معاذ ياسر العبد، الدكتور محمد إيهاب قابيل طاقم التخدير الدكتور ايمن النجار أخصائي التخدير ، الدكتور خالد صبرى طبيب مقيم التخدير.



جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بدمياط وبقيادة الدكتور محمد السيد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام.