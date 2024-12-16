يقدم تخفيضات تتراوح من 20 لـ30%.. تفاصيل سوق اليوم الواحد بدمياط



افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، سوق اليوم الواحد ، الذى يُقام بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وحزب مستقبل وطن، بمنطقة السنانية.

وتفقد " المحافظ " المعرض الذى يُقام على مساحة ١٢٠٠ متر بمشاركة ١٤ عارض ويتضمن كافة السلع الغذائية واللحوم والمجمدات ومنتجات الألبان و الخضروات والفاكهة ، بتخفيضات تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠% ، ويستمر على مدار ثلاثة أيام أسبوعياً " الاثنين والثلاثاء والأربعاء " من كل أسبوع ، هذا وقد تواصل " محافظ دمياط " مع التجار والعارضين واطمأن على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم.

فيما وقد أوضح " الدكتور أيمن الشهابى " أن هناك شراكة قوية ومهمة بين المحافظة ومديرية التموين وحزب مستقبل وطن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية للمواطنين ، للتخفيف عن كاهلهم

وأكد " المحافظ " حرص المحافظة على مد جسور التواصل والتعاون مع الجهات المختلفة لدعم هذا الملف، مؤكدًا أنه تم افتتاح سوق اليوم الواحد بوسط مدينة دمياط الأسبوع الماضى ، ليتم افتتاح سوق السنانية هذا الأسبوع بواقع ثلاثة أيام أسبوعيا بكل سوق تلبية لمطالب المواطنين والتجار.

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