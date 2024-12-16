محافظ دمياط يتفقد مشروع تطوير كورنيش النيل



تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ، حيث قام بتفقد موقع مشروع تطوير كورنيش النيل بمنطقة السنانية ، حيث اطلع خلال الزيارة على نسب التنفيذ بمحاور المشروع الذى يشمل إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول ٤٠٠ متر لحماية الكورنيش والطريق ، وإنشاء سور ورصيف ، وأعمدة للانارة ومرسى لمعدية نقل الركاب ، وأيضًا شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية وجزيرة وسطى ، علاوة على رصف حارتى الطريق بطول ٩٠٠ متر .

هذا وقد تابع " محافظ دمياط " خلال مروره بالمنطقة و بالضفة المقابلة للكورنيش بدمياط، أعمال إزالة المنشآت الواقعة بحرم نهر النيل، لاستكمال أعمال التطوير بالمنطقة و تحقيق الاستغلال الأمثل لها بإنشاء ممشى على النهر .

فيما وقد أصدر " الدكتور أيمن الشهابى " تعليمات مشددة إلى الجهة المُنفذة بالاسراع بمعدلات التنفيذ بهذا المشروع، و تمهيد الطريق و استكمال أعمال الرصف ، مؤكدًا متابعته الدورية من خلال الزيارات الميدانية للانتهاء من الأعمال به ، وذلك لحيوية هذا الطريق والذى يُعد شريان اساسى يربط بين مدينة دمياط و طريق رأس البر.