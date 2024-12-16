الخارجية الروسية تعقب على محاولات الغرب استمالة سوريا إليهم





أوردت وزارة الخارجية الروسية تعقيبًا لها على التطورات في سوريا ومحاولات أوروبا وأمريكا استمالة حكام سوريا الجدد لصالحها بعيدًا عن روسيا وإيران والقوى المعاندة للغرب.

ووفق ما أوردت وكالة سبوتنيك الروسية، قالت الوزارة الروسية التي يرأسها الوزير سيرجي لافروف "من المهم بالنسبة لروسيا أن يحدد السوريون أنفسهم مستقبل سوريا"، مشيرة إلى الحل من وجهة نظرها.

قالت الوزارة إن الحل يتمثل في رسم الطريق إلى التطبيع المستدام للوضع في سوريا وإنه يكمن من خلال إطلاق حوار شامل بين السوريين.

أضافت الوزارة :"روسيا تتابع تطورات الوضع في سوريا بعد سيطرة تحالف مجموعات المعارضة المسلحة على معظم أراضيها وموسكو على قناعة بأن علاقات الصداقة التي نشأت بين شعبي روسيا وسوريا في وقت سابق سوف تستمر في التطور بشكل بناء".

وقالت الوزارة :" تأمل موسكو أن تظل سوريا وطناً لجميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية".

