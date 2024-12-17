نشأت الديهي: مخطط تهجير الشعب الفلسطيني لم يمت

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مستجدات أدت لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى على تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني، بعد أن أعلنت مصر مرارًا رفض هذه السردية الإسرائيلية .



وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، مساء الإثنين، أن حديث الرئيس عن فكرة التهجير والتصفية مجددًا يعني أن هناك مستجد ات وبعض الأمور التي يعلمها القائمون على الأمر ويحذرون منها ، مشددًا على ضرورة الانتباه لمثل هذه الخطط .

وأشار إلى أن الخطط الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة قد تكون تأجلت، ولكنها لم تمت، مشددًا على ضرورة وجود مقاومة لهذه الخطط وعدم الانشغال ببعض الأمور.