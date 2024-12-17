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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

شوبير: تذاكر مباراة الأهلي المقبلة ضد شباب بلوزداد الآن متاحة للحجز

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن تذاكر مباراة الأهلي المقبلة ضد شباب بلوزداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"تذاكر مباراة الأهلي المقبلة ضد شباب بلوزداد أصبحت الآن متاحة للحجز".

وكان قد أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلى ونادي شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ونشرت شركة تذكرتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،تم فتح باب الحجز لمباراة ‘النادي الأهلي و نادي شباب بلوزداد الجزائري’ فى دوري أبطال أفريقيا موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واشتكى ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، من العضلة الضامة خلال مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين.

ويخضع ياسر إبراهيم لفحص طبي للتأكد من سلامته لحسم مشاركته أمام شباب بلوزداد الجزائري.

شوبير الاهلي زد

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