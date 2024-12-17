جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تأسيس 5 ألوية احتياط جديدة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تأسيس 5 ألوية احتياط جديدة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، قال جيش الاحتلال إن "رئيس الأركان صادق على تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة بهدف تنفيذ عمليات عسكرية على مختلف الحدود والجبهات".

وقال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن جيش الاحتلال سيتمكن من خلال هذه الألوية الجديدة من تخفيف العبء عن قوات الاحتياط .



وأضاف: "تعلمنا من الحرب القائمة أن جيشنا يجب أن يكون أكبر وأوسع".

وقبل يومين، زعم هاليفي أن بلاده "لا تتدخل" فيما يحدث في سوريا.

وادعى هاليفي، في كلمة من هضبة الجولان: "نحن لا نتدخل فيما يحدث في سوريا، نحن هنا لمنع تموضع عناصر إرهابية في المنطقة".

وأضاف: "نحن هنا منذ حوالي أسبوع، والسبب الرئيسي هو أمن الدولة. نحن هنا لحماية الحدود في هضبة الجولان، شمال هضبة الجولان، وجبل الشيخ".

وأوضح: "نحن لا نتدخل فيما يحدث في سوريا، وليست لدينا أية نية لإدارة شؤون سوريا. لكننا نتدخل بشكل قاطع ومباشر فيما يتعلق بأمن مواطني إسرائيل هنا في البلدات الواقعة خلفنا في هضبة الجولان. نقوم بذلك باحترافية، وبطريقة صحيحة، وبحزم".