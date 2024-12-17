أحمد موسى: إعداد الجيش السوري من خلال التنظيمات الإرهابية يشعرني بالحزن الشديد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجرم الحرب بنيامين نتنياهو يعلن أن منطقة الشيخ في سوريا لن يتركها، متابعا أن الحزن يخيم على الجميع بعد سقوط الجيش العربي السوري.

الحزن يخيم على الجميع بعد سقوط الجيش العربي السوري

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم، الثلاثاء، أنه سيتم إعداد الجيش السوري من خلال التنظيمات الإرهابية، وهذا الأمر يشعرني بالحزن الشديد.

وتابع الاعلامي أحمد موسى، أن نزوح أكثر من مليون سوري إلى دول العالم خلال أسبوع.

وشن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على وكالة “رويترز”، مشيرا إلى أن هذه الوكالة تشن شائعات ضد الدولة المصرية.