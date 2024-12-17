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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية 2025

نتيجة قرعة الحج للجمعيات الاهلية 2025
نتيجة قرعة الحج للجمعيات الاهلية 2025
محمد غالي
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يبحث عدد كبير من المواطنين عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ - 2025م.

نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية 2025

تم خلال القرعة اختيار 12,000 حاج، وهي الحصة المقررة لحج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، والتي تم تخصيصها من قبل اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. حيث تقدم للقرعة أكثر من 41,000 مواطن ومواطنة عبر البوابة الموحدة للحج.

تفاصيل القرعة الإلكترونية

 القرعة تمت عبر بوابة الحج الموحدة، التي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشؤون الإدارية، وهي بوابة تتيح للمواطنين التسجيل في جهة واحدة فقط سواء لحج الجمعيات الأهلية أو حج الداخلية أو السياحة.

وتم إجراء القرعة بشكل إلكتروني بالكامل، دون تدخل بشري، حيث تم تحديد النسبة المخصصة لكل محافظة بناءً على عدد الطلبات المقدمة من كل محافظة.

برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2025

 معايير تنظيم ثلاثة برامج للحج هذا العام، وفقًا لما حدده مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج. وقد تم تصنيف البرامج إلى ثلاثة مستويات كما يلي:

- المستوى الأول فنادق خمس نجوم تقع في ساحة الحرم المكي.
- المستوى الثاني فنادق مصنفة تبعد مسافة 750 مترًا عن الحرم المكي.
- المستوى الثالث فنادق مصنفة تبعد مسافة 1400 متر عن الحرم المكي.

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2025

أعلنت الوزارة عن أسعار برامج الحج لهذا الموسم، والتي تشمل الوجبات

- المستوى الأول 395,000 جنيه.
- المستوى الثاني 268,000 جنيه.
- المستوى الثالث 240,000 جنيه.

هذه الأسعار لا تشمل تكلفة تذاكر الطيران، التي سيتم تحديدها لاحقًا بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

ومن المقرر أن تتولى مصر للطيران نقل الحجاج عبر مطار المدينة المنورة، سواء في الذهاب أو العودة، مع إمكانية استخدام بعض المطارات الإقليمية في مصر المصرح لها بنقل الحجاج، بالإضافة إلى توفير خدمة النقل من المحافظات إلى المطارات.

خدمات متميزة لحجاج الجمعيات

تستمر الوزارة في تقديم خدمات الوعظ الديني للحجاج، بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وذلك لتقديم الإرشادات الدينية اللازمة.

كما سيتم توفير دليل شامل للحجاج يغطي كافة الإجراءات والاحتياجات الإدارية والدينية المتعلقة برحلة الحج.

موعد سداد تكلفة الحج 2025

تم تحديد موعد بدء سداد تكلفة برامج الحج من يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 وحتى الخميس 26 ديسمبر 2024. على الحجاج المختارين في القرعة القيام بالسداد عبر أحد البنوك الحكومية (مصر، الأهلي، القاهرة) أو من خلال البريد المصري. وفي حال عدم إتمام السداد، سيتم تصعيد البديل من الحجاج الاحتياطيين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات 2025

يستطيع جميع المتقدمين في قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025 الاستعلام عن نتيجة القرعة باستخدام الرقم القومي فقط، عبر بوابة الحج المصرية.

للاستعلام، يمكن اتباع الخطوات التالية:-

1. زيارة بوابة الحج المصرية 2025 عبر الرابط الرسمي.
2. الضغط على "استعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025".
3. إدخال الرقم القومي ورقم المصنع (الموجود أسفل الصورة في بطاقة الرقم القومي).
4. كتابة رمز التحقق.
5. الضغط على "بحث" لعرض النتيجة وحالة الطلب.

حجاج الجمعيات الأهلية نتيجة القرعة الإلكترونية ثلاث برامج للحج أسعار برامج الحج لهذا الموسم

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