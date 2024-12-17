تامر أمين عن انتشار ظاهرة حقن التخسيس: عجبا لكم أيها المصريون

علق الإعلامي تامر أمين على ظاهرة استخدام حقن التخسيس، التي انتشرت مؤخرًا بشكل ملحوظ، وذلك بعد أن أعلن كل من الفنانين إدوارد ومنى فاروق، تعرضهما لمشاكل صحية جراء استخدام هذه الحقن.

وقال "أمين"، خلال برنامجه، "على رأي عباس أبو الحسن، عجبًا لكم أيها المصريون، كيف أصبحنا نتبع كل ظاهرة جديدة سواء كانت في اللبس أو الطعام أو حتى تسريحات الشعر، ولكن عندما يتعلق الأمر بصحتنا وحياتنا، نعتبر هذه الظواهر موجة عابرة يمكن أن تنقلب رأسًا على عقب، وهذا أمر في منتهى الغرابة."

وأضاف أن القصة المتعلقة بحقن التخسيس هي في الحقيقة "هزلية"، موجهًا تحذيرًا شديدًا للجمهور من مخاطر تجربة هذه الحقن على الصحة.

وأكمل أمين حديثه، محذرًا من أن هذا النوع من "الهوس" بالبحث عن حلول سريعة للتخسيس قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، قائلا "كل يوم نصحو على خبر جديد عن فنان أو شخصية عامة أصيبت بمرض بسبب هذه الحقن.

وتابع “هؤلاء المشاهير قد يظهرون حالاتهم على وسائل الإعلام، ولكن الحقيقة أن العديد من الأشخاص العاديين يعانون من نفس المشكلات دون أن نسمع عنهم”.