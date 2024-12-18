بأكثر من وصفة.. طريقة عمل القرنبيط المقلي وفي الفرن

يحتوي القرنبيط على فيتامينات ومعادن مهمة، مثل: فيتامين C، فيتامين K، حمض الفوليك، البوتاسيوم، والمغنيسيوم ، ويعزز فيتامين C جهاز المناعة، بينما يدعم فيتامين K صحة العظام.





ويمكن لتناول القرنبيط المطهو على البخار أو المشوي أفضل من السلق الطويل، حيث يحافظ على العناصر الغذائية، وإذا كنتِ تعانين من مشاكل الغازات، يفضل عدم الإفراط في تناوله.

طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش

طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش

مقادير طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش:

1 رأس قرنبيط (متوسط الحجم)

2 بيضة

1 كوب دقيق

1/2 كوب لبن (حليب)

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة كركم (اختياري)

ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة)

زيت غزير للقلي

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)



طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش:

ـ قطعي القرنبيط إلى زهرات متوسطة الحجم.

ـ اسلقي القرنبيط في ماء مغلي مضاف إليه رشة ملح وكمون لمدة 7-10 دقائق حتى يلين قليلًا، لكن لا تتركيه ينهري.

ـ صفي القرنبيط من الماء جيدًا واتركيه ليبرد.

ـ في وعاء، اخلطي البيض مع اللبن وأضيفي الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الكركم، والكزبرة الناشفة.

ـ أضيفي الدقيق تدريجيًا إلى الخليط مع الخفق جيدًا حتى تحصلي على خليط سميك يشبه خليط الكريب.

ـ سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

ـ اغمسي كل زهرة قرنبيط في خليط الدقيق والبيض حتى تُغلف بالكامل، ثم ضعيها في الزيت الساخن.

ـ اقلي القرنبيط حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا.

ـ قدمي القرنبيط ساخنًا مع رشة بقدونس مفروم على الوجه، ويمكنكِ تقديمه مع سلطة الطحينة أو المخللات.





طريقة عمل القرنبيط المقلي بالطريقة المصرية الأصلية

طريقة عمل القرنبيط المقلي بالطريقة المصرية الأصلية

مقادير طريقة عمل القرنبيط المقلي بالطريقة المصرية الأصلية:

1 رأس قرنبيط (متوسط الحجم)

3 بيضات

1 كوب دقيق

1/2 كوب لبن (حليب) أو ماء

4 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة كركم (اختياري)

ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة)

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر (للحصول على قرمشة إضافية)

بقدونس مفروم (اختياري)

زيت غزير للقلي

طريقة عمل القرنبيط المقلي بالطريقة المصرية الأصلية :

ـ قطعي القرنبيط إلى زهرات متوسطة الحجم.

ـ في قدر كبير، اغلي ماء مع ملح وكمون.

ـ ضعي زهرات القرنبيط في الماء المغلي واتركيها لمدة 7-10 دقائق حتى تلين، مع الحرص على عدم تركها تذوب.

ـ صفي القرنبيط جيدًا واتركيه ليبرد قليلًا.

ـ في وعاء عميق، اخلطي البيض، اللبن (أو الماء)، الثوم المفروم، الكزبرة الناشفة، الكمون، الكركم، الملح، الفلفل الأسود، والبيكنج بودر.

ـ أضيفي الدقيق تدريجيًا مع الخفق جيدًا حتى تحصلي على خليط كثيف ومتجانس يشبه خليط الكريب.

ـ إذا رغبتِ، يمكنكِ إضافة القليل من البقدونس المفروم إلى الخليط للحصول على نكهة مميزة.

ـ سخني زيت غزير في مقلاة على نار متوسطة.

ـ اغمسي زهرات القرنبيط في خليط التتبيلة، وتأكدي من تغليف كل زهرة بالكامل.

ـ ضعي القرنبيط في الزيت الساخن بحذر واقليه حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش.

ـ صفي القرنبيط المقلي على مناديل ورقية لتتخلصي من الزيت الزائد.

ـ قدمي القرنبيط المقلي ساخنًا، ويمكنكِ تقديمه مع سلطة الطحينة أو المخلل والعيش البلدي للحصول على وجبة مصرية أصيلة.



طريقة عمل القرنبيط في الفرن

طريقة عمل القرنبيط في الفرن

مقادير طريقة عمل القرنبيط في الفرن :

1 رأس قرنبيط (متوسط الحجم)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون (أو زيت نباتي)

4 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة كركم (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1/2 ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة)

1/2 كوب بقدونس مفروم (للتزيين)

1/4 كوب جبنة بارميزان أو موتزاريلا (اختياري)

طريقة عمل القرنبيط في الفرن:

ـ سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية (390 فهرنهايت).

ـ قطعي القرنبيط إلى زهرات صغيرة أو متوسطة الحجم.

ـ في وعاء كبير، ضعي زهرات القرنبيط وأضيفي زيت الزيتون، الثوم المفروم، البابريكا، الكركم، الكزبرة الناشفة، الكمون، الملح، والفلفل الأسود.

ـ قلبي القرنبيط جيدًا حتى تُغلف كل الزهرات بالتتبيلة بشكل متساوٍ.

ـ افردي زهرات القرنبيط في صينية فرن مبطنة بورق زبدة أو مدهونة بالزيت.

ـ ضعي الصينية في الفرن لمدة 25-30 دقيقة مع تقليب القرنبيط في منتصف الوقت حتى يُصبح ذهبي اللون ومقرمشًا من الخارج.

ـ قبل 5 دقائق من إخراج الصينية من الفرن، رشي الجبنة المبشورة (بارميزان أو موتزاريلا) على الوجه واتركيها تذوب.

ـ قدمي القرنبيط المشوي ساخنًا، وزينيه بالبقدونس المفروم الطازج.



طريقة عمل القرنبيط المقرمش بالنشا

طريقة عمل القرنبيط المقرمش بالنشا

مقادير طريقة عمل القرنبيط المقرمش بالنشا :

1 رأس قرنبيط (متوسط الحجم)

1/2 كوب دقيق

1/2 كوب نشا ذرة

2 بيضة

1/2 كوب لبن (حليب) أو ماء

4 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة كركم (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر (للحصول على قرمشة إضافية)

ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة)

زيت غزير للقلي

طريقة عمل القرنبيط المقرمش بالنشا :

ـ قطعي القرنبيط إلى زهرات متوسطة الحجم.

ـ في قدر كبير، اغلي ماء مع ملح وكمون.

ـ ضعي زهرات القرنبيط في الماء المغلي لمدة 7-10 دقائق حتى تلين، لكن احرصي على ألا تكون طرية جدًا.

ـ صفي القرنبيط جيدًا واتركيه ليبرد.

ـ في وعاء عميق، اخلطي البيض، اللبن (أو الماء)، الثوم المفروم، الكزبرة الناشفة، الكمون، الكركم، الملح، الفلفل الأسود، والبيكنج بودر.

ـ أضيفي الدقيق والنشا تدريجيًا مع الخفق جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم وكثيف يشبه خليط الكريب.

ـ سخني زيت غزير في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

ـ اغمسي زهرات القرنبيط في خليط التغليف، وتأكدي من تغليف كل زهرة بالكامل.

ـ ضعي القرنبيط المغلف في الزيت الساخن بحذر واقليه حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشًا من جميع الجوانب.

ـ صفي القرنبيط المقلي على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

ـ قدمي القرنبيط المقرمش ساخنًا مع سلطة الطحينة أو المخللات والعيش البلدي.



نصائح لتحضير القرنبيط :

ـ النشا هو السر الأساسي في القرمشة، ويمكنكِ زيادة الكمية للحصول على قرمشة أكثر.

ـ استخدام البيكنج بودر يجعل القرنبيط أكثر خفة وهشاشة.

ـ لتجنب امتصاص الزيت، تأكدي أن الزيت ساخن جدًا قبل وضع القرنبيط.

ـ يمكنكِ تتبيل القرنبيط قبل السلق بالليمون والثوم لمزيد من النكهة.

ـ للحصول على طعم مدخن، يمكنكِ إضافة رشة من الفلفل الحار أو الشطة.

ـ يمكنكِ تقديم القرنبيط في الفرن كبديل صحي عن القلي، فهو مقرمش ولذيذ بنفس النكهة.

ـ إذا أردتِ، يمكنكِ إضافة شرائح من الجزر أو البطاطا مع القرنبيط للحصول على خليط خضار مشوي شهي.

ـ يمكنكِ إضافة الشبت أو الكزبرة الخضراء إلى خليط التتبيلة لإضفاء نكهة مميزة.