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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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آخر موعد للتقديم على وظائف ميناء الإسكندرية 2024

وظائف
وظائف
محمد غالي
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يبحث المواطنين عن الوظائف التي أعلنتها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، التابعة لوزارة النقل، والتي تم فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية المتاحة لعام 2024، وذلك ضمن المجموعة النوعية للوظائف التخصصية والقيادية على مستوى "مدير عام".

وتأتي هذه الفرص وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وتشمل سبع وظائف قيادية تتطلب مؤهلات وخبرات متخصصة في مجالات متنوعة.

وظائف ميناء الإسكندرية 2024


ولن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة أو التي تُرسل قبل أو بعد الفترة المحددة للتقديم، أو التي يتم إرسالها بالبريد. يجب تسليم المستندات المطلوبة شخصياً في مقر الهيئة.

رابط التقديم بميناء الإسكندرية 2024


على المتقدمين استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة والوصف الموجز لها مع شروط ومعايير التفضيل، ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية بالإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية (106 طريق الحرية) أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

آخر موعد للتقديم على وظائف ميناء الإسكندرية 2024


يمكن للراغبين في التقديم على وظائف الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تقديم طلباتهم خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2024.

كيفية التقديم على وظائف ميناء الإسكندرية 2024


يشترط على المتقدمين تقديم طلبات التوظيف باليد فقط، موجهة إلى رئيس مجلس الإدارة، في مقر الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية، الكائن في 106 طريق الحرية.

الوظائف المتاحة بميناء الإسكندرية 2024


تتضمن وظائف ميناء الإسكندرية القيادية المتاحة لعام 2024 ما يلي
- ثلاث وظائف شاغرة بمنصب "مدير عام منطقة" (المستوى الوظيفي «أ»).
- وظيفة واحدة بمنصب "مدير عام الإدارة العامة لصيانة المعدات والأجهزة والإنشاءات" (المستوى الوظيفي «أ»).
- وظيفة واحدة بمنصب "مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب" (المستوى الوظيفي «أ»).
- وظيفة واحدة بمنصب "مدير عام الإدارة العامة لساحات الانتظار" (المستوى الوظيفي «أ»).
- وظيفة واحدة بمنصب "مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين" (المستوى الوظيفي «أ»).

تمثل هذه الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فرصة مثالية للمؤهلين والمتميزين في مختلف المجالات التخصصية والقيادية للانضمام إلى منظومة العمل في أحد أهم الموانئ البحرية في مصر.

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