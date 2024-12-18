الأهلي يكشف حقيقة غياب بيرسي تاو عن تدريبات الفريق

قال الكابتن محمـد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إن غياب اللاعب بيرسي تاو عن التدريبات خلال اليومين الماضيين بسبب تعرضه لنزلة معوية حادة وآلام في المعدة ألزمته الفراش، ويتلقى اللاعب العلاج، وسوف ينتظم في تدريبات الفريق بعد غد الجمعة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم الأربعاء على ملعب الفريق بمدينة نصر، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

‎وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وبدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وبدأ مصطفى شوبير المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيا اليوم وذلك في ختام برنامجه التأهيلي.

‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.