بالخطوات.. ضبط إعدادات الراوتر لأول مرة

يحتاج تشغيل الراوتر لأول مرة بعض الوقت، فقد يكون بدون إعدادات، ولذلك يجب القيام بضبط اعدادات الراوتر حتى يعمل بشكل جيد وبدون مشاكل.

على الجانب الآخر وفقا لموقع gsmarena فسواءً كان الراوتر من نوع adsl أو VDSL فقد يحتاج تشغيل الانترنت لأول مرة القيام بإجراء بعض الخطوات والتي قد يحتاج الكثير من المستخدمين اللجوء إلى متخصص لمساعدته في إتمامها، ولكن يمكن إذا كنت ستقوم بتلك الخطوات بنفسك، اتباع هذه الخطوات لإتمام المهمة بنجاح.

ضبط إعدادات الراوتر

فيما يلي خطوات ضبط إعدادات الراوتر بالتفصيل، والتي يجب اتباعها خطوةً بخطوةٍ:

الذهاب إلى المتصفح الخاص بالمستخدم ثم القيام بإدخال عنوان IP الخاص بجهاز الراوتر ثم البدء بالضغط على إدخال زر Enter، ويعتبر العنوان الافتراضي لأية جهاز راوترٍ هو 192.168.15.1 أو 192.168.1.1.

أما في حال بدء ظهور نافذةٍ ترحيبيةٍ، فقد يكون رقم IP صحيح 100%، ويمكن القيام بضبط إعدادات الراوتر بكل سهولةٍ وذلك من خلال هذه النافذة.

أما في حال الفشل في الوصول إلى عنوان IP الصحيح، يجب القيام بما يلي:

– التوجه إلى شعار ويندوز (زر البدء) في شريط المهام ثم القيام بالذهاب إلى لوحة التحكم Control Panel و اختيار الإنترنت والشبكات Network and Internet أما الخطوة التالية فهي القيام بالضغط على خيار network an sharing center ثم الضغط على اسم الشبكة المتصلة، ثم زر التفاصيل .

وعند ظهور عنوان IP بجوار خيار IPv4 Adress، سيتم بعد ذلك القيام باستخدامه في المتصفح وبعد الدخول من عنوان الاي بي IP الصحيح وظهور النافذة الترحيبية عليك إدخال اسم المستخدم ورقم السري وكلاهما متواجد على ظهر الراوتر. ثم عليك تسجيل الدخول كمسؤول Admin للتمكن من القيام بضبط إعدادات الراوتر وذلك بكل سهولةٍ،