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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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حوادث

النائب العام يشارك في فعاليات عمومية جمعية النواب العموم العرب

النائب العام
النائب العام
محمد عبدالله
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شارك المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، في فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقدة بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي مشاركة النائب العام المصري المستشار محمد شوقي في الفعاليات ذلك لبحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية.

تضمنت الاجتماعات اختيار موضوعات البرامج التدريبية المتخصصة للسادة أعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إليها، فضلًا عن مناقشة عدد من المواضيع القضائية المهمة، ومن أبرزها التطور التكنولوجي والدور الذي يلعبه في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة. 

وخلال تلك المشاركة ألقى النائب العام كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على حسن استقبالها وتنظيمها فعاليات اجتماع النواب العموم العرب، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز آليات التعاون الدولي؛ لتبادل الخبرات والتعرف على الممارسات الفضلى لأجهزة الادعاء، مشيرًا إلى ضرورة الإلمام الدائم بالتطور التكنولوجي حتى يتسنى لرجال القضاء وأعضاء أجهزة الادعاء تحقيق الاستفادة المثلى مما أنتجه هذا التطور، وبصفة خاصة الذكاء الاصطناعي. 

وقد اختتم النائب العام كلمته بالتأكيد على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي وإدخاله في منظومة العمل والتحقيقات الجنائية بالنيابات؛ لتحسين جودة ودقة العمل القضائي، وتوفير الوقت والجهد والنفقات، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.

النائب العام السعودية الذكاء الاصطناعي النواب العموم العرب المستشار محمد شوقي

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