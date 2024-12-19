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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اقتصاد

عيار 21 يتراجع بقوة.. سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك الفيدرالي

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال
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يبحث الكثير عن  سعر الذهب اليوم في مصر، إذ تراجع مجددا بحسب آخر تحديث في سوق الصاغة المصرية، نتيجة تراجع سعر الأوقية بشكل ملحوظ عالميا.

قرار الفيدرالي 

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأربعاء، خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما عن سعر الذهب اليوم عيار 18، فيفضله الكثير حال شراء الخواتم والسلاسل من المشغولات الذهبية، والذي سجل هبوطا أيضا في محلات الصاغة إلى أقل من 2200 جنيه  بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، بعد نحو 3300 جنيه قبل أيام قليلة.

سعر الذهب اليوم

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب عيار 21 الأشهر في سوق الصاغة المصرية، والذي تراجع مؤخرا إلى أقل من 3750 جنيها ، بعدما سجل 3875 جنيها كأعلى سعر الخميس الماضي 12-12- 2024.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الراغبون في بيع أو شراء الذهب بالبحث عن العيار الأشهر في سوق الصاغة المصرية، وهو عيار 21 نظرا لبريقه ولمعانه اللافت فتفضله شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصاغة، والذي تراجع عن 3730 جنيها للبيع.

إزاي أحسب مصنعية الذهب عيار 21؟

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم تراجعا إلى نحو 3745 جنيها للشراء، وعند الشراء يتم إضافة نحو 100 إلى 250 جنيها بحد أقصى على كل جرام كمصنعية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

 سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 BTC، وكذلك سعر الجنيه الذهب عيار 24 يهم الكثير ، خاصة من الراغبين في الاستثمار بالذهب أو الراغبين في بيع ما لديهم من مدخرات في شكل جنيهات ذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 29960 جنيها للشراء، بعدما سجل 31000 جنيه الخميس بدون مصنعية، وقد يصل إلى 33 ألف جنيه بالمصنعية، وسجل 29800 جنيه للبيع .

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24

كما يفضل الكثير شراء المصوغات والجنيهات الذهب من عيار 24 ، وهو العيار الأعلى ويدل أكبر نسبة نقاء للذهب بدون تداخل أي معادن أخرى.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم تراجعا جديدا في محلات الصاغة المختلفة ليسجل نحو 4280 جنيها بدون مصنعية ، وقد يصل السعر إلى 4500 جنيه بالمصنعية.

 

أسعار الذهب اليوم 19 ديسمبر 2024

نقدم لكم أسعار الذهب اليوم للشراء من محلات الصاغة وللبيع إلى محلات الصاغة، بالتفصيل على حسب كل عيار في سوق الصاغة، مع العلم أن هذه الأسعار بدون مصنعية : 

- سعر الذهب عيار 24: 4280 جنيها للشراء - 2140 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 21 : 3745  جنيها للشراء - 3725 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 18: 3210  جنيهات للشراء - 3193 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 14 :  2497 جنيها للشراء - 2483 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 12: 2140 جنيها للشراء - 2129 جنيها للبيع.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و 24؟

يبحث الكثير من الراغبين في الشراء عن الفرق بين الذهب عيار 21 و 24، فعيار الذهب 24  يحتوى على 99.99% من الذهب الخالص، أما عيار الذهب21 : يحتوى على 87.5% من الذهب الخالص، وتتداخل معه معادن أخرى بنسب أعلى كلما قل العيار.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا لتسجل الأوقية 2593.09  دولارا مقارنة بـ 2,648.39 دولارا الاثنين ، وتظل متراجعة بقوة من أعلى سعر وهو 2,790.41 دولار الشهر الماضي.

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