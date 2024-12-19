السياحة تعلن خبرا مهما عن حج 2025

يتردد كثير من رواد السوشيال ميديا حول إمكانية التقديم على قرعة حج السياحة حال لم يصبه الدور من حج الداخلية او حج الجمعيات ،والذى اثار تضارب واسعا الساعات الماضية.



ووفقا لضوابط الحج السياحي والذى اقرها وزير السياحة والآثار شريف فتحى ، لايمكن التقديم في قرعة الحج السياحي كل من تقدم في قرعة حج الداخلية وحج الجمعيات .



وفي إطار ذلك شددت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن المواطنين الذين لم يصبهم الدور في قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية، لايمكنهم التقدم لقرعة الحج السياحي.



أوضحت غرفة شركات السياحة، أن قرارات اللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء اتخذت قرارا تنظيمية منذ عدة سنوات من بينها عدم جواز تقديم المواطن إلا لجهة واحدة فقط "الداخلية أو السياحة أو التضامن"، وتؤكد الغرفة أن هذه القرارات مازالت سارية حتى الآن ولم تتغير.



ونوهت الغرفة على أن آخر موعد للتقديم للحج السياحي يوم 20 ديسمبر الحالي وسيتم استبعاد اي مواطن سبق تقديمه الي إحدى الجهات المنظمة للحج حتى ولو لم يصبه الدور في تلك الجهة على أن تجرى القرعة على من ينطبق عليهم الشروط في موعدها يوم الإثنين المقبل.