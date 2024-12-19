ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 19-12-2024، وفقا لسوق العبور.

‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

‎سعر كيلو الطماطم: من 3.5 إلى 5.5 جنيهات.

‎سعر كيلو البطاطس: من 5 إلى 9 جنيهات

‎سعر الثوم: 85 جنيهًا.

‎سعر البصل: 17 جنيهًا.

‎سعر كيلو البسلة: من 21 إلى 27 جنيهًا.

‎سعر كيلو الملوخية: من 7 إلى 10 جنيهات.

‎سعر كيلو الكوسة: 16 جنيهًا.

‎سعر كيلو الفاصوليا من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.

‎سعر الخيار من 12 إلى 18 جنيهًا.

‎سعر الفلفل الألوان 40 جنيهًا.

‎سعر البطاطا: 9 جنيهات.

‎اسعار الفاكهة

‎سعر البرتقال البلدي: 11 جنيهًا.

‎سعر البرتقال السكري: 11 جنيهًا.

‎سعر العنب: 40 جنيهًا.

‎سعر الكانتلوب: من 10 إلى 16 جنيهًا.

‎سعر البلح السيوي: 75 جنيهًا.

‎سعر الرمان: من 17 إلى 27 جنيهًا.

‎سعر الجوافة: 23 جنيهًا.

‎سعر الفراولة: 35 جنيهًا.

‎سعر المانجو العويس: 45 جنيهًا.