أشرف سنجر: سيطرة نتنياهو على جبل الشيخ في سوريا تحدٍ مباشر للقوانين الدولية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنّ تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار السيطرة على جبل الشيخ في سوريا لمدة عام مقبل تؤكد ضربه بقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط وعدم الانصياع، وكأن إسرائيل تدفن الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

استمرار التجاوزات الإسرائيلية بالمنطقة

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تفعل كل التجاوزات التي تعتبر تحديا مباشرا للقوانين الدولية، معلقا: «ربما نحن أمام بحث عن إنشاء منظمة دولية جديدة بقواعد مختلفة عن قواعد الحرب العالمية الثانية وهي فكرة التصويت وحق الاعتراض على الـ5 دول الدائمين وكل الدعم الذي أخذته إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية منذ إنشائها وإلى الآن، إذ ليس هناك رادع لها».

إسرائيل غير قادرة على تغطية كل المساحات

وتابع: «إسرائيل كشعب أو جيش ليست قادرة على تغطية كل المساحات التي تسعى إلى احتلالها، ورغم ذلك تقوم بمزيد من القتل واحتلال الأراضي».