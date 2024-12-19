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7.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

7.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية

التعبئة والاحصاء
التعبئة والاحصاء
آية الجارحي
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 تنطلق اليوم بالقاهرة فعاليات قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى D8 في نسختها الحادية عشر والتي تعقد تحت شعار " الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة : تشكيل اقتصاد الغد " .

وتأتى القمة في إطار سعى الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الاقتصادى ومواجهة التحديات العالمية المشتركة ، وتضم مجموعة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى ( مصر ـ تركيا ـ ايران ـ اندونيسيا ـ باكستان ـ بنجلاديش ـ نيجيريا ـ ماليزيا ) ، وضمن هذا الإطار يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم الخميس الموافق 19/12/2024 ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى ليسجل 7.9 مليار دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 ، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 3.1 مليار دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

وجـاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى استيراداً من مصر خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار ، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار ، ثم ايران 2.5 مليون دولار .

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول الثماني النامية خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار.

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار.

• أسمدة بقيمة 268 مليون دولار .

• خضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار .

• حديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار . وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة الدول الثماني النامية 4.8 مليار دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 

وتصدرت تركيا قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية تصديراً لمصر خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 ، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار ، تليها اندونيسيا 1.3 مليار دولار، ثم ماليزيا 578.7 مليون دولار ، ثم نيجيريا 111.7 مليون دولار ، ثم باكستان 91.7 مليون دولار ، ثم بنجلاديش 41.8 مليون دولار ، ثم ايران 3.3 مليون دولار .

أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة الدول الثماني النامية خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024

• شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار .

• آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزائها بقيمة 585 مليون دولار .

• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 566 مليون دولار .

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 335 مليون دولار .

• منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 227 مليون دولار .

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 163مليون دولار .

وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

وجاءت تركيا في المرتبة الأولى بقائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار تليها نيجيريا 18 مليون دولار ، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار.

ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار ، ثم اندونيسيا 5.1 مليون دولار ، ثم باكستان 3 مليون دولار ، ثم ايران 9 الا.ف دولار .

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 . واحتلت تركيا المرتبة الأولى في قيمة التحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من تركيا بمصر 10.7مليون دولار ، ثم اندونيسيا 3.6 مليون دولار ، ثم نيجيريا 2.7 مليون دولار ثم ماليزيا 2.3 مليون دولار ، ثم باكستان 1.3 مليون دولار ثم بنجلاديش 174 ألف دولار .

وسجلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 . 

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 . وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 79.6 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .

استثمارات مجموعة الدول الثماني المجموعات السلعية المستوردة تصديراً المجموعات السلعية المصدرة

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