القبض على عصابة سرقة المواطنين بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالسويس تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من (3 طلاب - مقيمين بدائرة القسم) بقيام (3 أشخاص "مجهولين") يستقلون سيارة "ميكروباص" بإستيقافهم حال تواجدهم بإحدى الحدائق العامة بدائرة القسم واستيلائهم على (2 هاتف محمول ، جهاز "تابلت").

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص – لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين ) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين ، وضُبط بحوزتهم ( السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - المسروقات المستولى عليها ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





