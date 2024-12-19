تراجع جديد .. أسعار الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن أسعار الذهب محليا والتى تراجعت مجددا بحسب آخر تحديث في سوق الصاغة المصرية، نتيجة تراجع سعر الأوقية بشكل ملحوظ عالميا.

سجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ الأعلى سعرا فى مصر، والمعروف باسم الذهب البندقي أو النقي وفقا لآخر تحديث : 4280 جنيهاللشراء - و2140 جنيها للبيع. وبلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا 3745 جنيها للشراء - و3725 جنيه للبيع.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى 3210 جنيهات للشراء - و3193 جنيها للبيع.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2497 جنيها للشراء - و2483 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب 29960 جنيها للشراء، و 29800 جنيه للبيع .

مع العلم ان هذه الاسعار بدون مصنعيه إذ ان مصنعية الذهب فى مصر تختلف من محل صاغة لآخر، وتبدأ في الغالب من 80 وحتى 200 جنيه، وذلك باختلاف نوع عيار الذهب، و باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب المجرد، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيهًا فأكثر.

كما ان هذه الأسعار تتغير علي مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب

وعالميا تراجع سعر الذهب لتسجل الأوقية 2593.09 دولارا مقارنة بـ 2,648.39 دولارا الاثنين الماضي ، وتظل متراجعة بقوة من أعلى سعر وهو 2,790.41 دولار الشهر الماضي.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأربعاء، خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024،وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%.

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