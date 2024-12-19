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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

الاثنين القادم.. افتتاح فرع البنك الأهلي داخل حرم جامعة المنيا

فرع البنك الأهلي بجامعة المنيا
فرع البنك الأهلي بجامعة المنيا
ايمن رياض
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يفتتح صباح الاثنين القادم فرع البنك الأهلي داخل الحرم الجامعي بجامعة المنيا بمقره بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، ليقدم خدماته المصرفية لجميع منسوبي الجامعه من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب .

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أن افتتاح فرع البنك الأهلي داخل الحرم الجامعي، يأتي في إطار تقديم خدمات مصرفية متكاملة لتلبية احتياجات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والتيسير عليهم في تعاملاتهم المصرفية اليومية دون عناء أو مشقة.

وأشاد بأهمية الدور الذي تقوم به البنوك الوطنية في دعم التنمية والاقتصاد القومى. 

المنيا افتتاح البنك الاهلي

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