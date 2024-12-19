لبنان.. جيش الاحتلال يفجّر منازل في بلدة طير حرفا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان بأن الجيش الإسرائيلي فجّر منازل في بلدة طير حرفا وذلك استمرارا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين جيش الاحتلال والدولة اللبنانية.

وفي سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس أنه تم اعتراض طائرة مسيرة مشتبه بها فوق البحر الأبيض المتوسط ​​قبل قليل.

وبحسب البيان الصادر عن جيش الاحتلال، تم إسقاط "الهدف الجوي المشبوه" قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي، ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقًا للبروتوكول، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

أفاد شهود عيان في وسط إسرائيل أنهم رأوا صاروخ اعتراضي ينطلق من الساحل ويتجه نحو البحر.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على خطة لاستهداف عشرات المنشآت التابعة للحوثيين في اليمن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن "يد إسرائيل الطويلة" ستصل إلى قيادات الحوثيين.

وأضاف كاتس في بيان نقلته القناة 14 الإسرائيلية أن طيران الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف حوثية في اليمن اليوم.

وفجر اليوم، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه شن ضربات جوية ضد أهداف عدة تابعة للحوثيين في الداخل اليمني.